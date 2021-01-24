تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من سكان عقار 19 حارة التراوي بكفر عشري دائرة القسم بانهيار بأجزاء من عقار خال من السكان باستثناء فرد واحد فقط تصادف عدم وجوده أثناء الانهيار.على الفور انتقلت قوات المباحث وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن العقار صادر له قرار ازاله لسطح الارض لسنة 2020، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.