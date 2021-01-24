«الغربية» تواصل أعمال الرصف والتطوير بالمحلة والسنطة

قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بمتابعة رصف طريق مسهلة - السنطة الداخلي الموازي لشريط السكة الحديد، حيث تم وضع مادة البومتين تمهيدًا لوضع الطبقة النهائية للرصف، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف.كما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعة تطوير أعمال الرصف بشارع الثورة وميدان السلام حتى الطريق الدائري المحلة - المنصورة، حيث تم تسوية الحارة الثانية وفرد طبقة السن بالحارة الأولى أمام محطة الكهرباء الفرنسية.