أمنية حسن تطرح «مجرد مكالمة» و«عشم إبليس» على اليوتيوب

طرحت الفنانة أمنية حسن فيديو كليب بطريقة الـ lyrics لأغنيتيها مجرد مكالمة وهي من كلمات أحمد الخدرجي وتلحين إسلام علي وتوزيع أمجد معتز، ومن تنفيذ أحمد جريزمان.وأغنيتها "عشم إبليس" التي كانت قد طرحتها من قبل بتقنية الجرافيكس وهي من كلمات محمد ابراهيم والحان اسلام علي وتوزيع امجد معتز، ومصنوعة بتقنية ال motion graphic من تنفيذ حسن جاد.وتستعد أمنية قريبا لطرح أول ألبوماتها بعنوان " بنوتة" والذي سيشمل ستة اغاني وسيسبقه طرح فيديو كليب جديد لأغنيتها " بنوتة" في عيد الحب " الفالنتين"، وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية لبيشوي مجدي.الفيديو من إخراج ميدو منيب وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية، الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليو تيوب.