السلطات الأمريكية تحقق في تخريب وتفجير كنيسة بلوس أنجلوس

تواصل السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، التحقيق في أعمال تخريب وتفجير، وقعت ليل أمس السبت، في كنيسة "First Works"، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.وذكرت صحيفة «ذا هيل» أن هذه الكنيسة كانت موضع جدل مؤخرا، بسبب لغتها ضد جماعة "LGBTQ" (مجتمع الميم مثليي الجنس)، ومجموعات من الأقليات الأخرى.ووفقا لشبكة «إن بي سي» الأمريكية، فقد استجاب مسئولو "KNBC"، وإدارة شرطة "El Monte"، ومسئولو مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال الليل، لتقارير عن هجوم بعبوة ناسفة في كنيسة "First Works" المعمدانية.