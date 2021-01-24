رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تخطر المديريات بإتاحة الكتب التفاعلية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:03 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
‏أطلتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة التعليم المصري على رابط https:eduhub.moe.gov.eg.

وقالت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية: "تعد منصة التعليم المصري هي الدليل الشامل للعام الدراسي، حيث يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات والأدوات اللازمة للعام الدراسي الجاري، وتخدم كل من الطالب والمعلم وولي الأمر، من حيث المنصات الإلكترونية المختلفة للتعلم، ومنصة البث المباشر للقنوات التعليمية (مدرستنا 1 و2)، ومصر التعليمية وتردد هذه القنوات‏ وجداول البث الخاصة بها".

وأوضحت، أنه تم إتاحة جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية على بوابة التعليم الإلكتروني والتي يمكن الوصول إليها من خلال الدخول على https:elearning1.moe.gov.eg.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم إتاحة بريد إلكتروني موحد، يخدم أكثر من 20.000.000 طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية ودبلومات الفنية، وجميع معلمي التعليم العام والفني لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

‏وشددت الوزارة على جميع المدارس بجميع مراحلها ضرورة إتاحة هذه المعلومات وضمان حصول كل طالب على الكود الخاص به من إدارة المدرسة، لتفعيل الحساب المدرسي الموحد والاستفادة من تطبيقات أوفيس 365 المختلفة، وكذا المنصات المتاحة لدى وزارة التربية والتعليم.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

وزيرة الصحة تناشد كبار السن التسجيل للحصول على لقاح كورونا

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى