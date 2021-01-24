«التعليم» تخطر المديريات بإتاحة الكتب التفاعلية

‏أطلتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة التعليم المصري على رابط https:eduhub.moe.gov.eg.وقالت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية: "تعد منصة التعليم المصري هي الدليل الشامل للعام الدراسي، حيث يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات والأدوات اللازمة للعام الدراسي الجاري، وتخدم كل من الطالب والمعلم وولي الأمر، من حيث المنصات الإلكترونية المختلفة للتعلم، ومنصة البث المباشر للقنوات التعليمية (مدرستنا 1 و2)، ومصر التعليمية وتردد هذه القنوات‏ وجداول البث الخاصة بها".وأوضحت، أنه تم إتاحة جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية على بوابة التعليم الإلكتروني والتي يمكن الوصول إليها من خلال الدخول على https:elearning1.moe.gov.eg.وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم إتاحة بريد إلكتروني موحد، يخدم أكثر من 20.000.000 طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية ودبلومات الفنية، وجميع معلمي التعليم العام والفني لجميع المدارس الحكومية والخاصة.‏وشددت الوزارة على جميع المدارس بجميع مراحلها ضرورة إتاحة هذه المعلومات وضمان حصول كل طالب على الكود الخاص به من إدارة المدرسة، لتفعيل الحساب المدرسي الموحد والاستفادة من تطبيقات أوفيس 365 المختلفة، وكذا المنصات المتاحة لدى وزارة التربية والتعليم.