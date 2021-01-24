وزيرة الصحة: حصر بالأطقم الطبية المستهدفة للحصول على اللقاح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك دولا في العالم اعتمدت مركزين فقط للحصول على اللقاح، لافتة إلى أن وزارة الصحة خصصت 34 مركزا في 27 محافظة، لكل الأطقم الطبية لتلقى اللقاح.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الآن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للإعلان عن بدأ تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.وأضافت أن هناك حصرا كاملا بالأطقم الطبية بوزارة الصحة والسكان، وكذلك المواطنين المسجلين في تكافل وكرامة والحاصلين على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك مرضى التأمين الصحي.