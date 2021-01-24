وفد روسي يزور الإسكندرية نهاية يناير في إطار الاحتفال بالعام الإنساني

يزور وفد من الخبراء الروس مصر، ويصل إلى الإسكندرية نهاية شهر يناير الجاري ويعقد لقاءات مشتركة مع الخبراء المصريين لبحث أوجه التعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الإنساني المشترك المصري الروسي 2021.وأوضح مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية القنصل "مارات جاتين" في تصريح صحفي، أن الوفد سيصل إلى مدينة الإسكندرية يوم 29 يناير وتستمر زيارته ليومين وتشهد الزيارة مجموعة من الفعاليات.وقال إن الوفد سيعقد لقاءات رسمية يوم 31 يناير، كما يشارك في افتتاح معرض فني بمقر المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية.