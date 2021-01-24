إحالة خادمة للمحاكمة لسرقتها مصوغات بـ 120 ألف جنيه من فيلا بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بإحالة خادمة لمحكمة الجنايات لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 120 ألف جنيه من داخل فيلا بالتجمع.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة تعمل لدى أصحاب الفيلا منذ ستة أشهر، وخلال هذه الفترة قامت بسرقة مصوغات وأموال تتعدى 20 ألف جنيه دون دراية من أصحاب الفيلا، وسرقت مصوغات بقيمة 120 ألف جنيه، وأقرت بعدم علمها بقيمة المصوغات وأكدت ارتكابها لعملية السرقة لمرورها بأزمة مالية.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام خادمة بسرقة مصوغات ذهبية، وتبين صحة البلاغ، فتم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة وأقرّت بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.