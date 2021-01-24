«السكة الحديد» تعلن تراجع معدل تأخيرات القطارات

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، لافتة إلى تراجع معدل تأخيرات القطارات.أولًا: خط القاهرة-الإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقةثانيًا: خط القاهرة-السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-القاهرة-أسيوط مدة 60 دقيقة- أسيوط-أسوان مدة 45 دقيقةثالثًا: خط بنها-بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقةرابعًا: خط طنطا-المنصورة-دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقةخامسا: خط قليوب-شبين القناطر-الزقايق-المنصورةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقةواعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.