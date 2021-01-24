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القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يهنئ مدرسا بكلية الطب لاجتيازه زمالة أمريكية

الأحد 24/يناير/2021 - 02:57 م
الدكتور أحمد سرحان
الدكتور أحمد سرحان
إسلام أبوالمجد
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حصل الدكتور أحمد سرحان، مدرس طب المخ والأعصاب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، على زمالة التعليم والتدريب الطبي الأمريكية من أكبر مؤسسة دولية معتمدة في المجال FAIMER عن طريق مركزها الإقليمي بجامعة عين شمس، والذي يخدم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ASU MENA FRI، وبهذا يعد أول خريج من كلية الطب جامعة الأزهر يحصل على هذه الزمالة.

و هنأ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد سرحان بهذا التميز العلمي، مؤكدًا أن هذا يتزامن مع الرؤية المستقبلية للجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والمتمثلة في إعداد كوادر بشرية متميزة علميًّا وإداريًّا، وقادرة على إحداث التغيير المطلوب نحو مستقبل طبي أفضل لخريجي الجامعة في الداخل والخارج.

و أضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التميز العلمي يتماشى أيضا مع التطوير المستهدف للنظام التعليمي التكاملي الجديد بكليات الطب المصرية "5+2" من خلال منهجية التطبيق واعتماد الأنظمة التعليمية الأحدث "Hybrid Medical Education"، والتي تتغلب على الحاجزين الزماني والمكاني في عملية التعليم الجامعي خصوصًا في ظل الجائحة الحالية.

ويعد الدكتور أحمد سرحان من الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة، وقد تدرج في التعليم الطبي؛ فحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر عام 2007، ثم حصل على الماجستير عام 2012، وعين مدرسًا مساعدًا بالقسم، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة إشراف مشترك للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سانت لوبس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2015 - 2017، وأنهى خلالها مشروعه البحثي الدقيق في: (القسطرة المخية عن طرق علاج نزيف تحت الأم العنكبوتية)، ثم حصل على الدكتوراه عام 2019 وعين مدرسًا بقسم طب المخ والأعصاب في العام نفسه.

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