وزيرة الصحة تناشد كبار السن التسجيل للحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح كورونا وتبدأ في التطعيم.وطالبت زايد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، المواطنين فوق سن 65 بالتوجه للمستشفى والتسجيل حال عدم استطاعتهم التسجيل إلكترونيا، على أن يتم خلال أسابيع قليلة الإعلان عن آلية التسجيل والحصول على اللقاح لكبار السن.وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم ربط نظام التطعيم باللقاح ببرنامج «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنه سيتم تطعيم كافة المواطنين غير القادرين والمدرجين على قائمة «تكافل وكرامة» بالمجان، وفى المقابل سيتم إتاحته بسعر بسيط للقادرين.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن بدء توزيع لقاح كورونا الصينى اعتبارًا من اليوم الأحد على الفئات الأولى، وتشمل الأطباء وكبار السن، مشيرًا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، على أن تصل نهاية الأسبوع الجاري شحنة من لقاح جديد إلى مصر غير اللقاح الصيني.