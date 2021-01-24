رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: تحذيرات الرئيس حول الزيادة السكانية تتطلب تحركا مجتمعيا وحكوميا

الأحد 24/يناير/2021 - 02:55 م
النائب عادل عياد
النائب عادل عياد
عائشة حسن
طباعة
أشاد النائب عادل عياد، رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، بتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطوة الزيادة السكانية وتأثيرها على تحقيق معدلات التنمية، مؤكدًا أن تحذيرات الرئيس الدائمة من خطورة الزيادة السكانية تتُطالب تحركًا مجتمعيًا وحكوميًا مكثفًا لاحتواء الزيادة السكانية التي أصبحت غولًا يلتهم موارد الدولة.

وأشار عياد، خلال البيان الصادر له، إلى إن نجاح الدولة في تصدي لملف الزيادة السكانية سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل، كما أنه يلقي بثماره على التنمية الاقتصادية وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الدولة الأن بتنفيذه على أرض الواقع في شتئ المجالات.

وأكد رئيس القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الثقافات والعادات الخاطئة مثل كثرة الإنجاب والرغبة في إنجاب الذكور والإناث مهما كان عدد الأبناء، والزواج المبكر، مشيرًا إلى أن كل هذه العادات أدت إلى الزيادة السكانية، ولذلك لابد مواجهة هذه الملفات أولًا لاقتلاع أزمة الزيادة السكانية من جذورها.

موضوعات متعلقة

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

محمود علاء يبدأ رحلة التمرد فى الزمالك (خاص)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى