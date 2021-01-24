نائب: تحذيرات الرئيس حول الزيادة السكانية تتطلب تحركا مجتمعيا وحكوميا

أشاد النائب عادل عياد، رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، بتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطوة الزيادة السكانية وتأثيرها على تحقيق معدلات التنمية، مؤكدًا أن تحذيرات الرئيس الدائمة من خطورة الزيادة السكانية تتُطالب تحركًا مجتمعيًا وحكوميًا مكثفًا لاحتواء الزيادة السكانية التي أصبحت غولًا يلتهم موارد الدولة.وأشار عياد، خلال البيان الصادر له، إلى إن نجاح الدولة في تصدي لملف الزيادة السكانية سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل، كما أنه يلقي بثماره على التنمية الاقتصادية وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الدولة الأن بتنفيذه على أرض الواقع في شتئ المجالات.وأكد رئيس القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الثقافات والعادات الخاطئة مثل كثرة الإنجاب والرغبة في إنجاب الذكور والإناث مهما كان عدد الأبناء، والزواج المبكر، مشيرًا إلى أن كل هذه العادات أدت إلى الزيادة السكانية، ولذلك لابد مواجهة هذه الملفات أولًا لاقتلاع أزمة الزيادة السكانية من جذورها.