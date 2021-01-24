قطع الكهرباء عن مراكز الدروس الخصوصية في دسوق بكفر الشيخ

أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالقرى، وتطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على صحة المواطنين.وأكدت ماضي، أنه سيتم غلق مراكز الدروس الخصوصية، وقطع التيار الكهربائي عن مواقع الدروس الخصوصية، وأسفرت الحملة عن غلق عدد اثنين مراكز للدروس الخصوصية بقرية لاصيفر البلد وقرية أبو مندور، ومازالت الحملة مستمر يوميا على أوقات مختلفة من اليوم.وناشد اللواء جمال نور الدين، أولياء أمور الطلاب، بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية حفاظا على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب وأعلنت عنها إضافة للقنوات التعليمية المجانية.