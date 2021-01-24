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مصر

جامعة عين شمس تفعل التحصيل الإلكتروني لرسومها عبر «أي فاينانس»

الأحد 24/يناير/2021 - 02:54 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ريم محمود
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وقعت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ دكتور محمود المتيني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، ويمثلها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بهدف تفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني لخدمات البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الشركة تطبيقا لقواعد مركز الدفع والتحصيل الحكومي لوزارة المالية في تحصيل الإيرادات الحكومية. 

ويخدم الاتفاق، الآلاف من الطلاب والباحثين في مجال الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، حيث يتيح لهم دفع مقابل الخدمات العديدة التي تقدمها الجامعة من أي مكان وفي أي وقت من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة وعبر شبكات "إي فاينانس" المتطورة، كما يعكس الاتفاق الاتجاه نحو تطوير نظم العمل داخل الجامعة من خلال اتباع الوسائل الإلكترونية الحديثة الهادفة إلى تحقيق الدقة والسرعة في إنجاز العمل، والحرص على مواكبة أحدث الأنظمة العالمية لتقديم الخدمات للمستفيدين وتوفير طرق إلكترونية متعددة حديثة للتيسير على العملاء تفعيلًا لخطة الدولة في التحول الرقمي، أيضا إجراءا إضافيا اتخذته الجامعة ضمن التدابير الاحترازية لتقليل التواجد غير الضروري في حرم الجامعة ومنشآتها، ومنع التزاحم، وذلك عبر الاستفادة من التقنيات العديد التي تقدمها "إي فاينانس" في هذا الصدد.

ويشمل التعاون بين جامعة عين شمس و"أي فاينانس"، إتاحة التكامل التكنولوجي مع بوابة السداد بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للشبكة المالية للحكومة المصرية، وتقديم خدمات إدارة المشروعات والإشراف العام على تنفيذ المشروع وجودة الأعمال، وتوفير التدريب اللازم على نظم متابعة العمليات والتسويات المالية اليومية لمتحصلات البوابة الإلكترونية لفريق العمل المختص، وتقديم الدعم الفني اللازم بطرق مختلفة.

 ويمثل الاتفاق أيضا، خطوة إضافية في جهود "إي فاينانس" لتزويد قطاع التعليم والتعليم العالي بجميع التقنيات الحديثة اللازمة لإحداث الطفرة المأمولة في القطاع، واستغلال جميع الإمكانات المتاحة لخلق بيئة تكنولوجية أفضل للطلاب والأساتذة في الجامعات.

 ومن جهته، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس على الثقة التي تحظى بها شركة إي فاينانس باعتبارها الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية والمسؤولة عن إدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية بكافة مكوناتها، لذلك حرصت الجامعة على التعاون الوثيق مع الشركة"، مشيرا إلى أن الجامعة من خلال البوابة الإلكترونية تهدف إلى توظيف أفضل التقنيات والبرمجيات المتوفرة لزيادة التعاون والتواصل بين مختلف الكليات بالجامعة والجامعات المختلفة ووزارة التعليم العالي.

 وأضاف: "الجامعة تعمل أيضا على تطوير بوابتها  للخدمات الخاصة بما يمكن الطلاب والمستفيدين من خدمات الجامعة من الحصول على العديد من الخدمات بطريقة سهلة وسريعة خاصة وأن الخدمات الحكومية تستوجب التحصيل النقدي قبل تنفيذها لذلك جاء التعاون المشترك مع شركة إي فاينانس".

وتعقيبا على هذا التعاون، أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس والعضو المنتدب، عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس، حيث يعكس هذا التعاون الرؤية الثاقبة لإدارة الجامعة في ضرورة التحول الرقمي وتقديم الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكل يسر وسهولة وبطريقة مؤمنة، مشيرا إلى أن "إي فاينانس" تمتلك بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية واسعة الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية ومؤمنة وفق القياسات العالمية، وهو ما أهلها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية، علاوة على حرصها الشديد على مواكبة التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال.

وأضاف سرحان، أن التعاون بين إي فاينانس وجامعة عين شمس يقدم نموذجا جديدا على قدرة التكنولوجيا على تبسيط الإجراءات أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب المستفيدين بما يتماشى مع رؤية مصر واستراتيجية 2030.

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