ترامب فتح القوس.. أبرز الرؤساء الأمريكيين تحت مقصلة المحاكمة

حذر السيناتور الجمهوري جون كورنين، من خطوة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، كونها خطوة قد تؤدى إلى محاكمة رؤساء سابقين فى حال سيطر الجمهوريون على الكونجرس.وقال "كورنين" في تغريدة عبر تويتر موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022".ويرصد "الدستور" من خلال التقرير التالى أبرز الرؤساء الأمريكان الذى سيفتح عليهم ترامب، باب المحاكمة فى حال تم محاكمته، بجانب الرؤساء السابقين الذين تم محاكمتهم.- ترامب رابع رئيس يحال للمحاكمة بغرض العزلأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونجرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من عشرة جمهوريين على اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن.كما يعد ترامب واحدا من رؤساء الولايات المتحدة الخمسة والأربعين أحيلوا للمحاكمة بغرض عزلهم.- محاكمة جورج بوش الابن بسبب حرب العراقعقب مرور 18 عاما على غزو العراق، هل يمكن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن إذ تم محاكمة ترامب، وخاصة أن هناك العديد من المطالب السابقة بضرورة محاكمته مع تونى بلير بسبب العراق.وكان جون شيلكوت، رئيس اللجنة البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات التدخل البريطاني في حرب العراق عام 2003، قد جدد فى تقرير سابق له المطالبات بمحاكمة كل من توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وجورج بوش الرئيس الأمريكي السابق، كمجرمي حرب بعد ارتكابهما جريمة وخطيئة غزو العراق.ووجه تقرير شيلكوت انتقادات قاسية لتونى بلير، معتبرا أن اجتياح العراق حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية، وأن خطط بريطانيا لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة، وذلك في التقرير الذي استمر إعداده نحو 7 سنوات.واستند العديد من الخبراء والبرلمانيين والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، على تقرير شيلكوت لوضع رئيس الوزراء البريطاني، وأيضا الرئيس الأمريكي في قفص الاتهام، وتقديمهما للمحاكمة كمجرما حرب على خطيئة حرب العراق.- محاكمة أوباما على حادث السفارة ومقتل السفير الأمريكي في بنغازيأيضا من المحتمل فتح ملف الهجوم على السفارة الأمريكية ببنغازى خلال فترة ولاية الرئيس الامريكي باراك أوباما، وخاصة عقب انتشار تقارير آنذاك تفيد بأن الإدارة الأمريكية كانت على علم بالحادث.ومن الممكن أن تعيد تلك الوثائق مطالب محكامة أوباما على التقصير، وخاصة أنه اعتراف وقتها بحدوث تقصير أمني للحفاظ على أمن السفارة والعاملين بها.وكانت لجنة المرصد القضائى المعنية بمراقبة الشئون القضائية فى الولايات المتحدة، قد نشرت وثائق تتناول مراسلات وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في الفترة التى أعقبت حادث الاعتداء على السفارة الأمريكية في بنغازي الليبية عام 2012 فى ذكرى أحداث 11 سبتمبر، الذى أسفر عن مقتل السفير الأمريكى آنذاك كريستوفر ستيفنز.ووفقا لتلك الوثائق التى نشرتها اللجنة القضائية، فإن الإدارة الأمريكية كانت على علم مسبق بنوايا التنظيمات الإرهابية فى ليبيا تنفيذ اعتداء ضد السفارة الأمريكية، إضافة إلى علمها بنوايا نقل الأسلحة من مخازن معمر القذافى إلى المتطرفين فى سوريا، ونوايا تنظيم داعش الإرهابى التوسع وإقامة دولة خلافة فى سوريا والعراق.- بيل كلينتون والفضيحة الجنسيةعقد مجلس النواب الأمريكى جلسة مساءلة عام 1998 مع الرئيس بيل كلينتون، وكانت مساءلة كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة نتيجة علاقة جنسية جمعته بمتدربة بالبيت الأبيض، لكن مجلس الشيوخ برأه.