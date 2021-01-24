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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادي

الأحد 24/يناير/2021 - 02:54 م
النائب محمد عطية
النائب محمد عطية
عائشة حسن
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أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن خطورة الزيادة السكانية الكبيرة على تحقيق التنمية في مصر، أثناء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي رسالة قوية للمواطنين بأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة الأن من فيروس كورونا، بالإضافة إلى معاناة الدولة من المشكلة السكانية.

وقال الفيومي، خلال البيان الصادر له، إن مشكلة الزيادة السكانية، ليست وليدة اللحظة وأنما تمتد جذورها لسنوات طويلة، لافتًا إلى أنه بالرغم من سن التشريعات والقوانين وإطلاق حملات التوعية، إلا أن الدولة لم تجني بثمارها، حيث تُعاني سنويًا من أرتفاع المعدلات.

وأشار عضو مجلس النوابـ، إلى أن الأزمة السكانية في مصر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالثقافة والوعي عند الأفراد، لذا يجب التصدي لمحو الأمية التعليمية والثقافية، مؤكدًا أن هذه الزيادة تلتهم معدل النمو الاقتصادي وتشكل عبئًا على الدولة، حيث لم يشعر المواطن بالمميزات الإيجابية للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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