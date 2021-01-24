«مياه الإسكندرية» تبحث مشكلات العملاء وحلها

اجتمع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بقيادات القطاع التجاري والإنتاج والتوزيع لبحث أي معوقات تتعلق بالقطاع وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء.وبحسب بيان للشركة القابضة، ناقش جابر دور إدارة العدادات في مراجعة القراءات شهريا وتصحيح القراءات غير المنطقية، وتابع موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق "قراءتي"، مشددا على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها تأثير على ضغوط المياه.وأشار إلى أهمية تحليل الإصدارات والتحضيرات الصادرة عن الشركة لمدة ثلاث أعوام ماضية، وتحديد أي مشكلات وبحث سبل حلها، موضحا أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.