وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال أسابيع سيتم توقيع عقود شراكة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لبدء إنتاج لقاح كورونا.وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدأ تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، أنه تم تقييم خطوط الإنتاج في "فاكسيرا" من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية، والذين أكدا أنها جاهزة للإنتاج.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن بدء توزيع لقاح كورونا الصينى اعتبارًا من اليوم الأحد على الفئات الأولى وتشمل الأطباء وكبار السن، مشيرًا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، على أن تصل نهاية الأسبوع الجاري شحنة من لقاح جديد إلى مصر غير اللقاح الصيني.