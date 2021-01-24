إيران: المرشد لم يحظر استخدام اللقاحات الأجنبية

صرح وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي لم يحظر استخدام اللقاحات الأجنبية المضادة لكورونا.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الوزير القول للصحفيين، اليوم الأحد: "لدينا خطط لتلقيح الفئات المعرضة للخطر، ولم يمنع قائد الثورة التطعيم بلقاح أجنبي معتمد قبل إنتاج اللقاح المحلي".وكان تم حظر تغريدة لخامنئي قال فيها إنه "يحظر" استيراد اللقاحات المصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لأنها "ليست جديرة بالثقة على الإطلاق".