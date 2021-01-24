شاب كفيف يبدع في إصلاح «الموبايل والكمبيوتر» ببني سويف (فيديو)

فقد نعمة البصر ولم يفقد نعمة البصيرة، التي أنعم الله عليه لها ليستكمل حياته بنور الله، إنه الشباب حماده ياسين، ابن قرية أبو صير بمركز الواسطى شمال بنى سويف، والذي تميز في إصلاح أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي دون غيره من أقرانه."الدستور" التقت حماده ياسين ليحكي مسيرته، وقال "إنه ولد مكفوفا ويعمل أخصائي حاسب آلى بكلية الآداب جامعة بنى سويف، مؤكدا أن إعاقة البصر لم تكن إعاقة لأنه حولها إلى طاقة وأنه بدأ منذ 6 سنوات في تعلم إصلاح أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي بدلا من الذهاب إلى أماكن التصليح خوفًا من استغلاله".و أوضح" ياسين" أنه يخرج يوميًا من منزله ذهابًا إلى موقف قريته ليستقل سيارة إلى مدينة بنى سويف للذهاب إلى عمله بكلية الآداب جامعة بنى سويف، دون مساعدة من أحد مطالبا بضرورة توفير مكان خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمصالح الحكومية لخدمتهم وسرعة إنهاء مصالحهم في أسرع وقت.وأشار إلى أن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، له فضل كبير عليه بعد قيامه بتعيينه داخل كلية الآداب، لافتا إلى أنه يتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.