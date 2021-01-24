البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بالهبوط الذي شهدته أسواق المال العربية، حيث تراجع المؤشر الرئيس، فيما ارتفع مؤشرا «إيجي إكس 70» و«إيجي إكس 100».وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجى إكس 30» بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، ونزل مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4434 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3341 نقطة.