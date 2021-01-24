رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 03:07 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بالهبوط الذي شهدته أسواق المال العربية، حيث تراجع المؤشر الرئيس، فيما ارتفع مؤشرا «إيجي إكس 70» و«إيجي إكس 100».

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجى إكس 30» بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، ونزل مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3341 نقطة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى

طلعت رضوان يكشف الخرافات الشائعة عن «العالمانية»

«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم