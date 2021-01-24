وزيرة الصحة: حجزنا 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، منها 40 مليون جرعة من إحدى الشركات، ومثلها من تحالف "جافي"، و20 مليون جرعة من جهة أخرى، على أن يتولى صندوق «تحيا مصر» التوزيع بمنتهى العدالة.وأكدت زايد، خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، أن اللقاح آمن وفعال، مشيرة إلى أنه يوجد حصر بالأطقم الطبية في كل مصر سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وكذلك حصر المواطنين المسجلين في تكافل وكرامة وكل من يتلقى علاجا للأمراض المزمنة.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن بدء توزيع لقاح كورونا الصينى اعتبارًا من اليوم الأحد على الفئات الأولى، وتشمل الأطباء وكبار السن، مشيرًا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، على أن تصل نهاية الأسبوع الجاري شحنة من لقاح جديد إلى مصر غير اللقاح الصيني.