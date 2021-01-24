الأوروبيون يطالبون منتجي اللقاحات ضد كورونا بـ «الشفافية»

طالب الاتحاد الأوروبي شركات إنتاج اللقاحات بـ"الشفافية" بعد إعلان "استرازينيكا" و"فايزر" التأخير في تسليم الجرعات، بينما تظاهر الآلاف في البرازيل ضد طريقة معالجة الرئيس جاير بولسونارو لأزمة تفشي وباء كوفيد-19.ومع تفاقم الوضع في أوروبا بسبب تأخر تسليم اللقاحات، دخلت قيود جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ في فرنسا الأحد لتجنب إغلاق آخر على مستوى البلاد.ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد شركات الأدوية إلى "الشفافية" بشأن أسباب التأخير في تسليم لقاحات كوفيد التي أعلنت عنها استرازينيكا وفايزر.وقال إن "ما نطلبه من هذه الشركات هو حوار شفاف".