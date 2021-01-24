تراجع معدل تفشي كورونا في بؤر نشطة في أستراليا

تراجع معدل تفشي فيروس كورونا في بؤر نشطة في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في أستراليا في الأيام الأخيرة، حيث تحث السلطات الصحية السكان على البقاء يقظين والحفاظ على ارتفاع معدل إجراء الفحوص للكشف عن المصابين.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن تفشي الفيروس في مجموعة "بيرالا" في غرب سيدني تراجع إلى 35 حالة إصابة في اليوم، بينما تراجع العدد اليومي الإجمالي في مجموعة كرويدون بالمنطقة الداخلية غربي سيدني ومجموعة أفالون في شواطئ سيدني الشمالية إلى 151 حالة في اليوم.ولم تبلغ ولاية نيو ساوث ويلز عن أي حالات لانتقال الفيروس محليا، وسجلت فقط 3 حالات من الخارج، ولا توجد حالات قيد التحقق.كما لم تبلغ فيكتوريا عن أي حالات لانتقال الفيروس من مصدر محلي، وسجلت حالة واحدة قادمة من الخارج، ولا توجد حالات قيد التحقق.ولم تسجل كوينزلاند أي حالات اليوم، ولم تبلغ أي ولاية عن أي وفيات حتى الآن اليوم.