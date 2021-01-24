زايد: دفعات جديدة من لقاح كورونا خلال أيام.. ونستطيع تخزين 140 مليون جرعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستستقبل خلال أيام دفعات جديدة من لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لن يتم تسجيل أي لقاحات من خلال هيئة الدواء المصرية، إلا بعد التأكد من أمانها.وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، أن سلسلة التبريد في وزارة الصحة والسكان، تسمح بتخزين 140 مليون جرعة، وسيتم فتح باب التسجيل للمواطنين الأكبر من 35 عاما بمجرد وصول دفعات جديدة من اللقاح، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، أو من خلال المستشفيات.