تدمير 8 أوكار لـ«داعش» الإرهابي بالعراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، تدمير 8 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "معلومات استخبارية دقيقة مكنت طائرات الجيش من تدمير 8 أوكار لداعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة الى قرة تبة بمحافظة ديالى".وأضاف البيان أن "قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة 20 تمكنت من مداهمة وكرين وضبط بداخلهما دراجة نارية، و2 مولد كهربائي صغير، ومواد غذائية معلبة، فيما قامت قوات هندسة الفرقة بتدمير الوكرين موقعيا".