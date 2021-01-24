رئيس «الأسقفية» يهنئ المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

هنأ الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من ينايروقال حنا فى بيان له اليوم إن رجال الشرطة عيون تسهر على حماية أمن الوطن ومقدراته وقد لعبوا أدوارًا تاريخية منذ ذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ التي رفضوا فيها تسليم أسلحتهم واستبسلوا أمام الاحتلال الإنجيلزي مضيفًا: نهنئ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتلك المناسبة ونصلي لرجال الشرطة البواسل أن يحميهم الله من غدر الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لولا تضحياتهم لدفع الوطن كثيرًا من أمنه واستقرارهوأضاف حنا: نهنئ أيضًا جموع المصريين بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التي مثلت صرخة غضب في وجه الظلم والاستبداد وتغير بعدها التاريخ المصري الحديث مؤكدًا: نشكر الله على ما قطعته مصر من شوط كبير في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفضل الطفرة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالاتواختتم حنا: نصلي لمصر أن يمنحها الله الأمن والاستقرار وأن تستمر في مسيرة التنمية ودعم الشباب والمشروعات القومية