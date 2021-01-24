وزيرة الصحة تدشن حملة قومية ضد كورونا.. واللقاح يحمى من الإصابات الحرجة
الأحد 24/يناير/2021 - 02:39 م
فاتن خديوى - سارة سعودى - مصطفى ديابطباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء تدشين الحملة القومية لفيروس كورونا المستجد، لافته إلى أن فعالية لقاح فيروس كورونا الصيني تصل لـ 89%، ويعطى حماية 100% من الإصابة بفيروس كورونا لن تكون حرجة.
وأضافت وزير الصحة أنه مع بدء الحصول على الشحنات سنتوسع في تطعيم الاطقم الطبية وسنستقبل دفعات جديدة من اللقاحات خلال الأيام المقبلة.
وأضافت وزير الصحة أنه مع بدء الحصول على الشحنات سنتوسع في تطعيم الاطقم الطبية وسنستقبل دفعات جديدة من اللقاحات خلال الأيام المقبلة.