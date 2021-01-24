11788 إصابة جديدة و171 وفاة بكورونا في إندونيسيا

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية اليوم الأحد 11 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و171 وفاة خلال الـ24 ساعة.وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 في البلاد -حسبما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا"- بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 989 ألفا و262 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27 ألفا و835.وأشارت فرقة العمل إلى أنها سجلت كذلك 7 آلاف و751 حالة تعاف جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في أنحاء البلاد إلى 798 ألفا و810 أشخاص.وتشهد إندونيسيا مؤخرا ارتفاعا حادا في أعداد إصابات ووفيات كوفيد-19 اليومية، وسجلت حتى الآن أعلى حصيلة من الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا.