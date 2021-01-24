المطران شيحان يهني الرئيس السيسي بعيد الشرطة

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.وقال المطران شيحان في بيان إعلامي نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم:"باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة في رئيسها الأعلى المطران جورج شيحان، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نقدم اسمى التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطة الـ69، أدام الله عليه وعلى وطننا مصر بالسلامة والأمان الذي يحفظه رجال الشرطة البواسل، يد تبني هي يد الرئيس، ويد تحرس البناء والتنمية هي يد الشرطة المصرية برجالها الابطال الذين قدموا ارواحهم شهداء للوطن والمواطن، وواجهوا الإرهاب والخارجين عن القانون".كما قدم المطران شيحان تهنئته أيضا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قائلا "نهنئكم أيها الابطال في عيدكم الـ69، انتم الساهرين على امن مصر وابناءها ومؤسساتها. انتم يا من قدمتم للوطن على مر السنوات شهداء وابطال نفتخر بهم ونعلق أسماءئم قلادة على صدورنا ونحفظها في وجداننا".واختتم " شيحان" بيانه بتقديم التهنئة والتحية لكل أم، وزوجة لشهيد من شهداء الشرطة، قدمت ابنها أو زوجها في سبيل أمن الوطن وسلامته.