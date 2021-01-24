المطران شيحان يهني الرئيس السيسي بعيد الشرطة

المطران شيحان يهني الرئيس السيسي بعيد الشرطة
الأحد 24/يناير/2021 - 02:38 م
جرجس صفوتطباعة
هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.
وقال المطران شيحان في بيان إعلامي نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم:"باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة في رئيسها الأعلى المطران جورج شيحان، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نقدم اسمى التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطة الـ69، أدام الله عليه وعلى وطننا مصر بالسلامة والأمان الذي يحفظه رجال الشرطة البواسل، يد تبني هي يد الرئيس، ويد تحرس البناء والتنمية هي يد الشرطة المصرية برجالها الابطال الذين قدموا ارواحهم شهداء للوطن والمواطن، وواجهوا الإرهاب والخارجين عن القانون".
كما قدم المطران شيحان تهنئته أيضا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قائلا "نهنئكم أيها الابطال في عيدكم الـ69، انتم الساهرين على امن مصر وابناءها ومؤسساتها. انتم يا من قدمتم للوطن على مر السنوات شهداء وابطال نفتخر بهم ونعلق أسماءئم قلادة على صدورنا ونحفظها في وجداننا".
واختتم " شيحان" بيانه بتقديم التهنئة والتحية لكل أم، وزوجة لشهيد من شهداء الشرطة، قدمت ابنها أو زوجها في سبيل أمن الوطن وسلامته.
وقال المطران شيحان في بيان إعلامي نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم:"باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة في رئيسها الأعلى المطران جورج شيحان، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نقدم اسمى التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطة الـ69، أدام الله عليه وعلى وطننا مصر بالسلامة والأمان الذي يحفظه رجال الشرطة البواسل، يد تبني هي يد الرئيس، ويد تحرس البناء والتنمية هي يد الشرطة المصرية برجالها الابطال الذين قدموا ارواحهم شهداء للوطن والمواطن، وواجهوا الإرهاب والخارجين عن القانون".
كما قدم المطران شيحان تهنئته أيضا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قائلا "نهنئكم أيها الابطال في عيدكم الـ69، انتم الساهرين على امن مصر وابناءها ومؤسساتها. انتم يا من قدمتم للوطن على مر السنوات شهداء وابطال نفتخر بهم ونعلق أسماءئم قلادة على صدورنا ونحفظها في وجداننا".
واختتم " شيحان" بيانه بتقديم التهنئة والتحية لكل أم، وزوجة لشهيد من شهداء الشرطة، قدمت ابنها أو زوجها في سبيل أمن الوطن وسلامته.