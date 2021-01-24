الأنبا نيقولاس هنري يلتقي شيخ الأزهر ويزور آثار مصر (صور)
الأحد 24/يناير/2021 - 02:37 م
جرجس صفوتطباعة
نشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مجموعة من صور زيارة سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، لإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والتي تضمنت
لقائه بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، والمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر.
وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزيارة جاءت بعد ما يزيد قليلًا عن عام من اختياره من قداسة البابا فرنسيس قاصدًا رسوليا بمصر، وممثلا لدولة الفاتيكان لدى جامعة الدول العربية.
لقائه بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، والمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر.
وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزيارة جاءت بعد ما يزيد قليلًا عن عام من اختياره من قداسة البابا فرنسيس قاصدًا رسوليا بمصر، وممثلا لدولة الفاتيكان لدى جامعة الدول العربية.