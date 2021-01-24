العراق ولبنان تبحثان استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الأحد، مع السفير اللبناني علي أديب الحبحاب في بغداد استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا" أن الأعرجي أكد وقوف العراق حكومة وشعبا مع الأشقاء اللبنانيين، وتقديم الدعم اللازم في مجال المساعدات الإنسانية، واستعداد العراق الدائم للتعاون مع أشقائه وأصدقائه لتخفيف التوترات في المنطقة والعالم.ومن جانبه، قدّم السفير اللبناني التعزية بضحايا العمل الإرهابي الذي طال المدنيين في بغداد، كما نقل تعازي الحكومة والشعب اللبناني، مستنكرا هذا العمل الإرهابي، مؤكدا استمرار بلاده بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وخلاياه النائمة.