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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصادر: زيادة رحلات الطيران الخاصة إلى السعودية مؤخرا (خاص)

الأحد 24/يناير/2021 - 02:35 م
الطيران
الطيران
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن زيادة الرحلات الجوية والوفود الركابية القادمين والمغادرين على متن طائرات الشركات المصرية الخاصة خلال الأونة الأخيرة من وإلى المطارات السعودية، رغم الضوابط والمعايير الصحة المشددة التي فرضتها سلطات المملكة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عددا من شركات الطيران الخاصة المصرية تقدمت بإخطارات لمسئولي سلطة الطيران المدني لزيادة رحلاتهم إلى مختلف المطارات السعودية خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تزايد الأعداد الركابية من المصريين للسفر إلى المدن السعودية، بعد فتح العديد من مؤسسات العمل مرة أخرى، بعد إغلاق استغرق عدة شهور نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في الأفواج الركابية بين القاهرة والمطارات السعودية، مع تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية على جميع المسافرين بمرحلتي السفر والوصول، وفقا لاشتراطات السلطات السعودية للتأكد من وجود شهادة «PCR» مع الركاب قبل صعودهم الطائرة.

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