برلماني يطالب بتطبيق «البوكس سكشن» في تغطية الترع لتجميل المدن

قال النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، إن بيان وزير الري بشأن تبطين الترع لابد أن ياخذ في الاعتبار الترع التي يحاط بها كتل سكنية.وطالب حبيب، بتطبيق فكرة تغطية الترع بنظام "البوكس سكشن" من أجل تجميل المدن والقرى، وفيما يخص تلوث نهر النيل قال النائب إن هناك مصارف تصب في مياه نهر النيل وتؤدي إلى نفوق الأسماك خاصة في فترة السدة الشتوية، والأهم والأخطر ما ينتج من إصابات فشل كلوي بسبب تلوث المياه.