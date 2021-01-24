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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتطبيق «البوكس سكشن» في تغطية الترع لتجميل المدن

الأحد 24/يناير/2021 - 02:35 م
تغطية الترع
تغطية الترع
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، إن بيان وزير الري بشأن تبطين الترع لابد أن ياخذ في الاعتبار الترع التي يحاط بها كتل سكنية.

وطالب حبيب، بتطبيق فكرة تغطية الترع بنظام "البوكس سكشن" من أجل تجميل المدن والقرى، وفيما يخص تلوث نهر النيل قال النائب إن هناك مصارف تصب في مياه نهر النيل وتؤدي إلى نفوق الأسماك خاصة في فترة السدة الشتوية، والأهم والأخطر ما ينتج من إصابات فشل كلوي بسبب تلوث المياه.

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