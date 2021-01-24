«الزراعة»: استخلاص 1400 طن معادن اقتصادية من بحيرة المنزلة

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن هيئة المواد النووية والشركة الوطنية للرمال السوداء، تعملان على استخلاص المعادن الثمينة من نواتج التكريك من بحيرة المنزلة، حيث وصل إجمالي الرمال المسحوبة 140 ألف طن.وأضاف «مصيلحي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم استخلاص معادن اقتصادية تقدر بحوالي 1400 طن، ويتم حاليًا دراسة البدائل المتاحة لتطوير منطقة المثلث المعدوم.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح، تعليمات للدكتور صلاح مصيلحي، بالانتهاء من أعمال تطوير بحيرة المنزلة في أقرب وقت ممكن، وتنمية الثروة السمكية بها لزيادة إلنتاج السمكي.