وزير الداخلية يهنئ الرئيس بعيد الشرطة

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم الأحد الموافق 24 الجاري، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي- وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.وجاء نص الكلمة.. "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بصادق عبارات التقدير وبالغ معاني الاعتزاز يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم عن خالص مشاعر التهنئة والامتنان بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة.لقد كان رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته وسيمضون بعون من الله ودون تردد خلف قيادتكم الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره.. عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر على مر الزمان واحة للأمن والاستقرار والازدهار.فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية في تقدم وريادة".