رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:58 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم الأحد الموافق 24 الجاري، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي- وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

وجاء نص الكلمة.. "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بصادق عبارات التقدير وبالغ معاني الاعتزاز يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم عن خالص مشاعر التهنئة والامتنان بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة.

لقد كان رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته وسيمضون بعون من الله ودون تردد خلف قيادتكم الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره.. عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر على مر الزمان واحة للأمن والاستقرار والازدهار.

فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية في تقدم وريادة".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى

طلعت رضوان يكشف الخرافات الشائعة عن «العالمانية»

«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم