رئيس هيئة النظافة يزور الشركة المنفذة لتصليح المعدات الثقيلة

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، زيارة مفاجئة تفقد فيها مجمع شركة الجمل لإصلاح السيارات والمعدات الثقيلة والتي يتم إصلاح بعض سيارات ومعدات الهيئة، وذلك للوقوف على مستوى العمل في تلك الورش ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من عملية الإصلاح.وشدد الشرشابي على أهمية الشؤون الفنية بالنسبة للهيئة لأنها تعتبر الركيزة الأساسية في أعمال الهيئة اليومية للنظافة والتجميل والإنارة وكل حركة في جميع أنحاء القاهرة تخص الهيئة.وأمر رئيس هيئة نظافة القاهرة بسرعة شراء ماكينة كبس خراطيم هيدرولك لاحتياج الهيئة الضروري لها وفي نهاية الزيارة أثنى على مستوى العمل والمجهود الكبير بالمركزية للشئون الفنية للانتهاء من تلك الأعمال.ورافق رئيس هيئة نظافة القاهرة في جولته المهندسة هدى سلام مستشارة رئيس الهيئة للشؤون الفنية والمهندس مصطفى أمام رئيس المركزية للإنارة والعميد محمود أبوبية رئيس المركزية للنظافة وسحر علام رئيس المركزية للشئون المالية، والعميد عبد الهادي شعبان مدير عام الأمن، والمهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراچات، والمهندسة سونيا محمود مدير عام المعدات الثقيلة وأسعد مدير عام المخازن.