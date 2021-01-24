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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الري: مستهدف تنفيذ مشروعات بـ250 مليار جنيه

الأحد 24/يناير/2021 - 03:04 م
وزير الري
وزير الري
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه من المستهدف تنفيذ مشروعات بالوزارة خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 250 مليار جنيه.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه في نهايات الترع المتعبة، لرفع كفاءة الري في 6 ملايين فدان، بقيمة 80 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في استخدام الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان، موضحًا أن الهدف منه رفع كفاءة المحاصيل من 25% إلى 30%، وخفض تكلفة الإنتاج 30%، فضلًا عن التوسع في مشروعات تأهيل وتطهير المصارف في زمام 4 ملايين، بتكلفة 20 مليارا.

وأوضح أنه سيتم استكمال المشروع القومي للمواجهة من أخطار السيول، لحماية منشآت باستثمارات 10 مليارات جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد عدد من المنشآت على نهر النيل، على رأسها إحلال قناطر ديروط، وكذلك استكمال منشآت حماية الشواطئ خاصة في بورسعيد والمنصورة الجديدة، وكذلك إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في 400 ألف فدان.

وأشار إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن أيضا مواصلة إزلة التعديات على نهر النيل، وتحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، بالتعاون مع عدة وزارات، على رأسها الإسكان، بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن تأهيل وتطوير محطات الرفع العملاقة، وميكنة العمل بإدارة منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والري.

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