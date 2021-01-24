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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كفر الشيخ

الأحد 24/يناير/2021 - 02:31 م
حملات مكثفة للارتقاء
حملات مكثفة للارتقاء بالخدمات المقدمة
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وجاءت المتابعة من اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، خروج سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة بلطيم، لمباشرة المهام المكلف بها وتنفيذ ما جاء من تعليمات وتوجيهات بكافة القطاعات داخل المدينة وخارجها ودعم القرى، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الإنشائية والمعمارية لإدارة مرور بلطيم.

وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رفع تراكمات المياه بجوار النصب التذكاري وردمها وتسويتها، بالإضافة إلى تفقد عددًا من مدارس المدينة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، مشددًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما أشرَف وائل فرج، رئيس مركز فوه، على أعمال النظافة والإنارة العامة بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى متابعة إصلاح ماسورة مياه، وكذا إعادة زرع أعمدة الإنارة بقرية السالمية.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، استمرار أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرية الورق، وكذا سحب تراكمات المياه من الأماكن الواسعة بالقرية، بالإضافة إلى المرور على قرية جاد التابعة للوحدة المحلية بقرية منشأة عباس، ومتابعة أعمال رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بالقرية، فضلًا عن متابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي متابعة سير العمل بإصلاح أخطار الصرف الصحي بمناطق " شارع الاتحاد دحروج من 6اكتوبر، طريق فوه، شارع ابو طاحون، عطفة الهوابط، الكشلة أمام مؤسسة السيارات، شارع المدارس، شارع الحرية دحروج، شارع العسكري من طريق فوه حتى موقف الأرياف"، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، بالإضافة إلى متابعة أعمال تمهيد وتجريف الشوارع من آثار الأمطار بقري كفر العرب وكفر مجر بالمشاركة المجتمعية.

كما أشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال رفع ناتج الأمطار في قرية شباس عمير، حيث تم مسح وتمهيد جميع مداخل ومخارج القرية ورفع ناتج الشتاء، بالإضافة إلى متابعة استكمال الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية كفر المرازقة بشارع المدارس، فضلًا عن صيانة خطوط الصرف وخفض منسوب المياه بالشارع الرئيسي بعد انسداد الخط نتيجة تصريف مياه الأمطار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

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