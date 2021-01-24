«توك توك» يقتل طفل في بني سويف

لقي طفل مصرعه، بعد أن صدمه "توك توك" أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية "أفوه" التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي.وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مدير مستشفى الواسطى المركزي، يفيد بوصول الطفل "احمد أ.ح.إ"، 5 سنوات، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة بمشركة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وبالإنتقال والفحص، تبين أن الطفل المتوفي صدمه "توك توك" أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية "أفوه" التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطى، وتم ضبط سائق الـ"توك توك".تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة.