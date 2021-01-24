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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال إصلاح خط مياه الشرب (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 02:30 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال الإصلاح الجارية لخط المياه الرئيسى بقطر12 بوصة والذى يربط محطة فريال لمياه الشرب بمناطق وسط المدينة، بعد تعرضه للكسر أمام حديقة فريال بكورنيش النيل.


وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية، تم الدفع بعدد 7 سيارات كسح ومدمجه ثلاثية لشفط وسحب تجمعات وتراكمات المياه مما ساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق كورنيش والشوارع الجانبي، كما تم تشغيل خطوط مياه تبادلية بنظام المناوبات لتوفير مياه الشرب لأهالى المناطق المغذى لها الخط العمومي.

ووجه المحافظ بقيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كافة كميات المياه اللازمة بالمناطق التي ستشهد قطع لمياه الشرب، وذلك تخفيفًا عن أى معاناة للأهالى والمواطنين لحين عودة تدفق المياه بالشكل المطلوب خلال الساعات القادمة، بعد الإنتهاء من أعمال تغيير وإحلال الجزء الذى تعرض للكسر.

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