تركيب الخط الناقل للمياه من البئر الجديد لمحطة المعالجة بسيوة

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، اليوم الأحد، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الإسراع للاستفادة من بئر المياه الجديد الذي تم الانتهاء من حفره بتكلفة مالية تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه، والعمل على توفير مياه الشرب النقية لمدينة سيوة وتوابعها.وأكد أنه يتم في الوقت الراهن العمل على تركيب الخط الناقل للمياه من البئر بمنطقة الأمهات حتى محطة المعالجة بالدكرور بطول حوالي 1300م ليدخل الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.