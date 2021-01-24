«الصحة»: توزيع لقاح كورونا على جميع مستشفيات العزل غدًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حصول كافة المستشفيات المخصصة للعزل بالجمهورية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، على لقاح فيروس كورونا المستجد.وأضافت زايد، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية- أن هناك أولويات عالمية ستتبعها وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح، تشمل: الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، ثم الأطقم الطبية الذين لا يتعاملون مع حالات كورونا في باقي المستشفيات، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن فوق سن 45 سنة، ثم باقى فئات الشعب فوق سن 18، حيث إن جميع اللقاحات تم تجريبها على الفئات فوق سن 18 سنة.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن بدء توزيع لقاح كورونا الصينى اعتبارًا من اليوم الأحد، على الفئات الأولى، وتشمل الأطباء وكبار السن، مشيرًا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، على أن تصل نهاية الأسبوع الجاري شحنة من لقاح جديد إلى مصر غير اللقاح الصيني.