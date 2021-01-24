محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة تفقدية لبعض الفنادق واللنشات السياحية، للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والإلتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية وخاصة في ظل زيادة معدلات حركة السياحة الداخلية الوافدة ضمن مبادرة " شتى في مصر ".وشدد المحافظ على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة فى مداخل هذه الفنادق، علاوة على التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الإستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية.كما قام اللواء أشرف عطية بتدشين أحد اللنشات السياحية التي ستخدم حركة السياحة النيلية التي تتمتع بها أسوان في ظل مقومات عديدة من الطقس الدافئ والشمس الساطعة على صفحة النهر الخالد، لافتًا إلى أن اللنش الجديد يسع 25 فرد في ظل تطبيق نسبة ألـ 50 % ويصل طوله ألى 18،5 متر وعرضه 5،5 متر.وأثناء جولته النيلية قام محافظ أسوان بتحية وتشجيع لاعبى نادى التجديف والذين تصادف مرورهم ضمن التدريب اليومى في مجرى نهر النيل على قوارب الكياك.