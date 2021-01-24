برلماني قبطي يسأل وزير الري مستشهدا بالقرآن: «فين الـ20 مليون جنيه؟»

بدأ النائب القبطي مجدي ملك، كلمته التعقيبية على بيان وزير الموارد المائية والري بالجلسة العامة لمجلس النواب، بالآية القرآنية و"جعلنا من الماء كل شيئ حي"، مطالبا الوزير لدراسة متكاملة لخطة الوزارة التي تتكلف 100 مليار جنيه.وأضاف ملك، أن المآخذ التي يتم ربطها بالترع تم تحمليها نفقتها على الفلاح، متسائلا لماذا لم تتحملها الوزارة، أيضا عن عن ملف الشركات التابعة للوزراة وعلي أي أسس يتم تعيين قياداتها، وهل تم إعفاء الشركات العاملة مع حماية الشواطئ دون سند قانوني، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات، فضلا عن مصير 20 مليون جنيه تم إضاعتها كسدود ترابية في توشكى، وفي ملف حق الانتفاع، قال إنه لا يراعي البعد الاجتماعي للمواطن البسيط، وعن ملف ممتلكات وزارة الري في الأحوزة العمرانية طالب النائب بتخصيصها للصالح العام.