الأنبا عمانوئيل عياد يستقبل السفير الباباوى بمصر

زار سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وذلك بعد ما يزيد قليلًا عن عام من اختياره من قداسة البابا فرنسيس قاصدًا رسوليا بمصر، وممثلا لدولة الفاتيكان لدى جامعة الدول العربية.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تضمنت الزيارة تكريم خريجي معهد التربية الدينية بالأقصر، كما تم إعداد برنامج لزيارة المعالم، والمناطق الأثرية والتاريخية الهامة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في الأقصر، زار السفير الباباوي، ونيافة الأنبا عمانوئيل، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر الذي أبدى ترحيبًا بالسفير، كما ثمن دور الكنيسة الكاثوليكية، وخاصة في مجال التعليم، مشيرًا إلى العلاقة الطيبة التي تربطه بنيافة الأنبا عمانوئيل، كما أشاد نيافة الأنبا عمانوئيل بالدور الإيجابي للمحافظ في تذليل كل الصعوبات.ومن ناحية أخرى، زار المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث رحب فضيلة الإمام الأكبر بممثل قداسة البابا فرنسيس الذي تربطه به علاقة طيبة، واستفسر فضيلته عن الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس، كما أكد السفير أن قداسته بحالة صحية جيدة.كما قدم نيافة الأنبا عمانوئيل الشكر لفضيلة الإمام على هذا الترحاب، ووعد سيادة السفير بالعودة في أقرب وقت لزيارة الإيبارشية، على أن تكون الزيارة لمدة أطول وأن تشمل زيارة الرعايا المختلفة.وبعد انتهاء الزيارة، توجه السفير الباباوي برفقة نيافة الأنبا عمانوئيل إلى إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وذلك من أجل المشاركة في مراسم السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا توما حليم، مطران إيبارشية سوهاج.