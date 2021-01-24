عضو بمجلس الشيوخ: مشروع «الفيروز» بشائر الخير للاقتصاد القومي

قال المهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرق التفريعة بمحافظه بورسعيد، يعد إنجازا جديدا للمشروعات التنموية العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.وأوضح أن المشروع يقام علي مساحه ٢٦ الف فدان ويضم ٤٠٠٠ حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لانتاج ١٦٠ مليون زريعه سمكيه و٥٠٠ مليون يرقه جمبري سنويا، ويضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع بالإضافة إلى وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام بمنظومة مراقبة الكترونية.وأشار «الشيمي» إلى أن هذا المشروع يعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد ويساهم في زيادة العمله الصعبه وزياده فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية.