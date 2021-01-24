«حي الزاوية الحمراء» يصادر 15 توكتوك

قام حي الزاوية الحمراء برئاسة اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس الحي بمشاركة مديري الإشغالات والمتابعة بحملة مكبرة علي التاكتك والتفتيش على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد حيث شملت الحملة شوارع منشية الجمل والشركات والمساكن ومدينة النور وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 15 توتوك.وواصل حي الزاوية الحمراء حملته للتشديد على الإجراءات الاحترازية على وسائل النقل المختلفة والمؤسسات الخدمية حيث قامت أجهزة الحي بالتفتيش على القمامة في وسائل النقل العام والنقل الجماعي بتنفيذ بناء علي توجيهات اللواء محافظ القاهرة والدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.