حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، والأرصفة المخالفة، والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها، ومتابعة أعمال الحملات المكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة،وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على المنع الكامل للسرادقات الأفراح والعزاء بالمدينة، وذلك لمنع أي تجمعات، حيث تم إزالة سرادق في الحال، وذلك بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع الشرطة وقسم الاشغالات والأزالات.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى متابعة أعمال الحملة المكبرة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع المرور والشرطة تحصيل غرامات عدم ارتداء الكمامات الواقية، يأتي هذا في إطار التأكيد على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.