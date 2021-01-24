وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى أبوخليفة كان ثاني مستشفى يستقبل حالات فيروس كورونا المستجد بعد مستشفى النجيلة، وأن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية للقاح كورونا ضمن التجاب التضامنية، وكنت من ضمن المشاركين للحصول على اللقاح.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده الآن وزيرة الصحة والسكان، للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وأضافت أنه تم تسجيل اللقاح في هيئة الدواء المصرية وتم الموافقة عليه، وهناك 3 لقاحات شارفت على الانتهاء من الموافقة عليها.وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الرئيس أعلن، أمس، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، لافتة إلى هناك أولويات في العالم أجمع ونحن نسير على نفس النهج، أولهم العاملون بالأطقم الطبية في كافة المستشفيات.